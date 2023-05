Erosion : un projet de digue sous-marine contesté sur la presqu'île de Giens

Menacée par uen érosion côtière, la presqu'île de Giens dans le Var, est au coeur d'une lutte entre deux visions : celle des élus locaux varois qui voudraient construire une digue sous-marine pour préserver le lieu, et celle des écologistes qui voudraient laisser la nature reprendre ses droits.

Ce sont deux bandes de terres qui s'étirent en parallèle jusqu'à la presqu'île de Giens (Var). Un paysage exceptionnel, comme il n'en existe que cinq dans le monde, au coeur duquel se développent ces marais salants. Un paysage menacé par l'érosion, cependant. Tous les ans, il faut reconstruire une des routes détruites par les tempêtes hivernales, rajouter du sable. Pour y remédier, la mairie réfléchit depuis plus de deux ans à un projet de digue sous-marine en béton.

Jauge de touristes

Le projet vise d'abord à protéger une route, selon les défenseurs de l'environnement. En mobilisant pour cela une débauche de moyens. Sur ce lieu, classé grand site de France, c'est l'Etat qui prend les décisions. Ce projet de digue sous-marine est en attente d'autorisation depuis plus d'un an, ce qui agace le maire. Chaque été, la presqu'île de Giens accueille 1 million de visiteurs. Du côté du Conservatoire du littoral, on plaide pour la mise en place d'une jauge de touristes, pour préserver la biodiversité.