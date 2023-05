Russie : Vladimir Poutine promet la victoire dans la guerre en Ukraine

Lors de son discours pour les commémorations du 9 mai, date à laquelle la Russie célèbre sa victoire sur l’Allemagne nazi en 1945, Vladimir Poutine a promis la victoire contre l’Ukraine, malgré une démonstration de force revue à la baisse.

Les Russes l’appellent la parade de la victoire, et elle se doit d’être spectaculaire. Mais, 16 mois après le début de la guerre en Ukraine, le défilé est assez classique. Sous les yeux de Poutine et de six chefs d’Etat de l’ancien bloc soviétique, aucune trace d’un défilé aérien, peu de chars, mais quand même quelques gros missiles pour montrer les muscles. “Rien n’est plus important que votre tâche militaire, l’avenir de notre Etat dépend de vous” a déclare Vladimir Poutine à la tribune.

Prigojine critique le pouvoir militaire russe

Des commémorations sous protection renforcée après plusieurs attaques sur le sol russe, attribuées à l’Ukraine. En ce 9 mai, Poutine ne peut pas offrir la victoire tant espérée en Ukraine, notamment à Bakhmout où les combats continuent. Mais dans une vidéo Telegram, le chef de la milice Wagner, Evgueni Prigojine, a osé, ce matin, quelques paroles qui pourraient gâcher la fête. Il accuse des soldats de l’armée régulière russe d'avoir fui leur position dans la ville ukrainienne, une façon de dire que l’état russe n’arrive pas à défendre le pays.