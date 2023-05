Santé : l’intelligence artificielle au service de la médecine

L’intelligence artificielle seconde les médecins dans certaines tâches. On fait le point sur cette révolution avec le journaliste et docteur Damien Mascret, présent sur le plateau du 12/13, mardi 9 mai.

L’intelligence artificielle (IA) est de plus en plus présente en médecine. "L’IA va progresser rapidement", assure le journaliste et docteur Damien Mascret, présent sur le plateau du 12/13, mardi 9 mai. En radiologie, "l’IA est capable de détecter de toutes petites hémorragies cérébrales ou d’identifier une mammographie anormale en quelques minutes parmi des milliers", illustre-t-il. Ce système informatique permet également de déceler "un nodule pulmonaire suspect jusqu’à un an avant l’œil d’un radiologue".

L’IA pour seconder les médecins

Selon le professionnel de santé, l’IA ne va pas remplacer les médecins, mais les "aider". "Récemment nos confrères du ‘Parisien’ racontaient l’histoire de cet homme de 51 ans à qui on avait découvert deux métastases cérébrales sans trouver le cancer d’origine. […] C’est l’IA de l’Institut Curie, grâce aux données rassemblées par les médecins, qui a trouvé un cancer du rein passé inaperçu", rapporte Damien Mascret. Pour lui, une révolution s’annonce avec des "IA perfectionnées" capables de "diagnostiquer des maladies rares".