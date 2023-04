Santé : l'intelligence artificielle prometteuse dans le domaine de la médecine

L'intelligence artificielle inquiète, mais elle peut aussi sauver des vies. Un nouvel outil, développé par l'Institut Curie, a permis d'identifier l'origine du cancer d'un patient alors que les médecins étaient dans l'impasse.

Chaque année en France, on recense 7 000 cancers diagnostiqués avec des métastases, mais dont le cancer à l’origine des métastases est inconnu. "Dans le cas de ce patient, il y avait des métastases, et quand on fait la biopsie des métastases, on essaye de trouver l’origine du cancer. On ne trouvait pas. L’intelligence artificielle (IA) a trouvé : c’était un cancer du rein", rapporte le médecin et journaliste Damien Mascret, sur le plateau du 19/20, lundi 17 avril.



L'IA s'améliore en permanence

L’IA a comparé avec plus de 20 000 profils d’ARN, qui était entrés dans la machine. Cette découverte a permis de changer le traitement du patient, qui ne fonctionnait pas et est désormais efficace. Au-delà de ce cas précis, l'intelligence artificielle ouvre de nombreuses perspectives dans le monde de la médecine. Des dizaines de patients en ont déjà bénéficié. Par ailleurs, l’IA ne cesse de s’améliorer. "À chaque fois qu’un nouveau patient est entré dans l’intelligence artificielle, elle apprend, elle va faire mieux", conclut le médecin.

