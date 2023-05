Canada : des feux de forêt ravagent la province de l’Alberta

En Alberta, une centaine de feux ravagent les forêts de cette province canadienne. Sur place, on fait le point sur la situation avec l’envoyé spécial Loïc de La Mornais, en duplex depuis le Canada, mardi 9 mai.

Depuis une semaine, des feux ravagent les forêts de la province de l’Alberta, au Canada. "Il y a toujours de nombreuses routes coupées. De très larges zones ont été intégralement vidées de leurs habitants. Au total, 30 000 habitants ont été évacués. On sent toujours une forte odeur de brûlé dans l’air", décrit Loïc de La Mornais, en duplex depuis le Canada, mardi 9 mai. Nonobstant, ces 24 dernières heures, il a beaucoup plu, un répit pour les pompiers.

Une centaine de feux encore actifs

"Les pompiers combattent toujours une centaine de feux actifs dans cette province canadienne. [C’est également] un répit pour les renforts venus de l’ensemble des autres provinces canadiennes et de l’Etat fédéral", indique le journaliste. Avant de préciser : "Il faut savoir que les incendies ne sont pas inhabituels en Alberta, surtout ces dernières années avec la sécheresse. Il y a eu des incendies catastrophiques en 2016. Mais cette année, c’est arrivé encore plus tôt que d’habitude." Les experts craignent de voir la saison des grands feux de forêt s’allonger avec la sécheresse et les intempéries.