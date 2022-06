Justice : le violeur en série, Dino Scala, comparaît devant les assises

Un procès très attendu s’est ouvert devant les assises du Nord, à Douai, vendredi 10 juin. Dino Scala, 61 ans, est poursuivi pour viols et agressions sexuelles sur 56 victimes en 30 ans.

Trois semaines d’audience pour décortiquer 20 années d’une enquête tentaculaire. Vendredi 10 juin, aux assises du Nord, à Douai, s’est ouvert le procès de Dino Scala, surnommé le “violeur de la Sambre”. Pour les 56 victimes, c’est une longue attente qui se concrétise. L’homme âgé de 61 ans a invoqué un instinct de chasseur pour expliquer 30 années de viols et d’agressions sexuelles. De 1988 à 2018, cet ancien ouvrier et président d’un club de football local s’est attaqué à des femmes de 13 à 48 ans. Dans un périmètre bien précis, le long de la vallée de la Sandre, à la frontière entre la France et la Belgique.

Il encourt jusqu'à 20 ans de prison

Pendant plus de 20 ans, la police ne retrouve pas sa trace, jusqu’au lundi 5 février 2018. Après avoir agressé sexuellement une adolescente de 15 ans, Dino Scala s’enfuit et passe devant la gare d’Erquelinnes (Belgique) en voiture. Une caméra de surveillance filme une partie de sa plaque d’immatriculation. Les enquêteurs remontent jusqu’à lui et l’arrêtent. Le procès du violeur en série se termine le 1er juillet. Il encourt jusqu’à 20 ans de prison.