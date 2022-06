Guerre en Ukraine : des combats toujours aussi violents dans le Donbass

Severodonetsk (Ukraine), ville stratégique du Donbass bombardée jour et nuit depuis des semaines, n’est toujours pas tombée aux mains des Russes. Les combats se poursuivent et les forces ukrainiennes résistent. Le Kremlin concentre désormais son offensive dans cette région de l’est que l’Ukraine n’entend pas lâcher. “La situation sur le front aujourd’hui est sans changement significatif”, a déclaré le président ukrainien, Volodymyr Zelensky.

Une contre-attaque ukrainienne menée vers Kherson

À Lysychansk (Ukraine), autre ville du Donbass convoitée par les Russes, les habitants qui avaient choisi de rester au début de la guerre n’ont plus vraiment le choix aujourd’hui. Il faut partir pour rejoindre l’ouest de l’Ukraine. "La vie m’a fait partir, les bombardements incessants et aussi mon petit-fils. Il m’a vivement demandé : 'grand-mère, viens chez nous'", confie une habitante. Plus au sud, vers Kherson, les forces ukrainiennes ont mené une contre-attaque. Plusieurs positions ennemies auraient été détruites.