Meurtre d'une adolescente en Saône-et-Loire : son petit ami mis en examen pour assassinat et écroué

Vendredi 10 juin, des bouquets de fleurs ont été déposés à la mémoire d’Emma, 14 ans, retrouvée poignardée à plusieurs reprises dans un parc juste derrière l’école de Clessé, en Saône-et-Loire. Au lendemain de ce drame, les habitants sont sans voix. “C’est incroyable, incompréhensible et je plains la famille”, confie l’un d’entre eux. Que sait-on de l’assassin présumé, qui était le petit ami de l’adolescente ? Scolarisé dans le même collège, lui aussi a 14 ans et serait originaire d’un autre village viticole, à cinq kilomètres de Clessé.

Considéré responsable de ses actes

Lors de sa garde à vue, vendredi 10 juin, un expert psychiatrique l’a examiné et a conclu à une “altération importante du discernement, sans abolition”. En d’autres termes, il est considéré responsable de ses actes et pourra donc être jugé pénalement. Le procureur a également confirmé que le jeune homme s’entraînait au maniement du couteau et avait prémédité son acte. Il a été mis en examen pour assassinat et a été écroué. Il risque 20 ans de réclusion criminelle.