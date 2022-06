Bouches-du-Rhône : sur la Côte Bleue, un parc marin pour préserver la biodiversité

C’est un petit paradis qui s’étire sur 28 km de côte, à l’ouest de Marseille (Bouches-du-Rhône). Jour et nuit, les équipes du parc marin de la Côte Bleue veillent, notamment, sur la zone totalement protégée de Carry-le-Rouet. La réserve fait 82 hectares, délimités par six bouées. "C’est pour expliquer que dans cette zone, on n’a pas le droit de pêcher, de faire de la plongée avec des bouteilles, on n’a pas le droit de mouiller son bateau", indique Alizée Angelini, directrice du parc marin de la Côte bleue.

250 espèces

Le sanctuaire a été créé il y a presque 40 ans. Il abrite désormais une biodiversité remarquable. Près de 250 espèces. Certaines avaient presque disparu. "Elles se sentent protégées dans cet espace. On a des espèces qui sont plus grosses, plus nombreuses", développe Alizée Angelini. À sa création, le parc a suscité la réticence de nombreux pécheurs, mais le discours a changé, car la pêche est meilleure depuis. Le but commun est de mieux gérer la ressource.