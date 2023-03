Disparition de Leslie et Kevin : l’étau se resserre autour de trois hommes

Article rédigé par N. Perez, C. Blondiaux, J. Delage, B. Bervas - France 2 France Télévisions

Un peu plus de trois mois après la disparition de Leslie et Kevin, ce jeune couple des Deux-Sèvres, un homme a été mis en examen et placé en détention provisoire. Deux autres personnes sont actuellement en garde à vue, et devraient être présentées à un juge d’instruction.

Après plus de huit heures face à un juge, le premier suspect est mis en examen, pour enlèvement et séquestration, et placé en détention provisoire. L’audition de cet homme, qui nie toute implication active dans la disparition de ses amis, Leslie Hoorelbeke et Kevin Trompat, a permis aux enquêteurs d’avancer, et d’interpeller deux de ses proches, deux jeunes hommes, qui sont aujourd’hui en garde à vue. Peu d'espoir de retrouver le couple vivant Selon le procureur, ils devraient eux aussi être déferrés avant samedi soir 4 mars, en vue d’une éventuelle mise en examen. Quel a été le rôle précis de ces trois hommes dans la disparition du couple ? Dans ses premières déclarations, Tom T. avait évoqué une dispute liée à un trafic de drogue. Y avait-il d’autres personnes ce soir-là ? La dispute s’est-elle soldée par la mort des deux disparus ? Aujourd’hui, l’étau se resserre autour des trois hommes. Si les enquêteurs espèrent très vite connaître la vérité, ils ont désormais peu d’espoir de retrouver le couple vivant.