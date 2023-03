Royaume-Uni : avant la visite de Charles III à Paris, une amitié de longue date avec la France

Le roi Charles III se rendra à Paris à partir du 26 mars pour sa première visite d'État. L'occasion de perpétuer la proximité entre la République française et la monarchie britannique.

Entre la monarchie britannique et la République française, la relation est cordiale, voire amicale, ces dernières décennies. Le roi Charles III va réaffirmer cette amitié en faisant de la France sa première visite d'État. "On est des partenaires proches de la France, parce que de toute façon, la Grande-Bretagne a des relations essentielles avec l'Europe", estime un Britannique. "C'est important d'avoir de bonnes relations avec nos voisins, c'est bon pour notre pays", renchérit une femme.

Elizabeth II a rencontré tous les présidents français sous son règne

Elizabeth II, elle, avait rencontré la totalité des présidents français au cours de ses 70 années de règne. Le 9 avril 1957, dans les rues de Paris, une immense foule était de sortie pour acclamer la jeune reine, couronnée cinq ans plus tôt. Pour sa première visite d'État en France, la souveraine déclare sa flamme au tandem franco-britannique, dans un Français parfait. "Puissent la confiance et la compréhension mutuelle entre la République française et le Royaume-Uni durer toujours", avait-elle souhaité.