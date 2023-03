Nouvelle-Orléans : quand la ville devient un gigantesque carnaval

Le 13 Heures vous emmène, cette semaine, à la découverte de la Nouvelle-Orléans en Louisiane. La ville la plus francophone des Etats-Unis accueille l’un des plus célèbres carnavals au monde, qui attire chaque année des milliers de touristes venus des quatre coins du monde.

C’est peut-être le jour de l’année que les habitants de la Nouvelle-Orléans attendent le plus : Mardi gras, le jour où la ville toute entière devient un gigantesque carnaval. De la musique dans chaque rue, et des déguisements toujours plus colorés, plus incroyables. L’expérience d’une vie pour certains, une traversée dans l’un des plus beaux carnavals du monde. Sylvie et Nicolas Treillard, originaires de Charente-Maritime, réalisent aujourd’hui un de leurs rêves : assister à la gigantesque parade qui défile dans les rues de la Nouvelle-Orléans. Avec leur guide, ils viennent découvrir tous les secrets de cette fête.

Un spectacle préparé pendant un an

"Vous avez 40 jours de parade, mais celle-ci est la plus importante, et c’est pour ça que le roi passe en premier devant tout le monde", explique Isabelle Mary, guide Evaneos. Le roi, c’est le char le plus important, celui qui célèbre le bienfaiteur de la ville. Et il y a une tradition à laquelle le couple ne peut pas déroger : attraper les colliers lancés depuis les estrades. Un spectacle incroyable, préparé pendant un an, des costumes à la construction des chars. Une bulle à part pour les habitants de la Nouvelle-Orléans, comme pour les visiteurs.