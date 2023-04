Attentat de la rue Copernic : Hassan Diab reconnu coupable

43 ans après l’attentat contre la synagogue de la rue Copernic, à Paris, qui avait fait quatre morts et des dizaines de blessés, la Cour d’Assises spéciale a condamné le seul suspect, Hassan Diab, à la perpétuité. Sophie Neumayer s’est rendue au tribunal de Paris, vendredi 21 avril.

Hassan Diab, unique accusé de l’attentat de la rue Copernic, a été reconnu coupable d’assassinat et de tentative d’assassinat et condamné le 21 avril à la perpétuité. "La Cour estime que l’attaque a bien été commise au nom de Front populaire de libération de la Palestine et que Hassan Diab était bien poseur de bombe", relate Sophie Neumayer, présente au tribunal de Paris. "Les victimes venues en nombre se sont dit fières de la justice, fières d’être Françaises", ajoute-t-elle.

Hassan Diab réside au Canada

L’accusé n’était pas présent à son procès. "Il se trouve au Canada où il vit aujourd’hui", explique Sophie Neumayer. "La Cour a prononcé un mandat d’arrêt. Reste à savoir si Ottawa acceptera son extradition. Nous avons pu échanger avec un fondateur du comité de soutien de Hassan Diab. Il annonce que le combat pour son innocence va se poursuivre Outre-Atlantique", conclut-elle.