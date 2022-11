Ocean Viking : le bateau finalement accueilli en France ?

L’Ocean Viking est toujours bloqué en mer mercredi 9 novembre. L’Italie souhaite que le bateau accoste sur les côtes françaises tandis que le gouvernement français rejette la responsabilité sur l’Italie. De son côté, la Commission européenne veut que le navire soit accueilli au plus vite.

Mercredi 9 novembre, l’Ocean Viking navigue toujours dans les eaux de la mer Méditerranée, mais il fait désormais route vers la Corse où il pourrait être accueilli dès le jeudi 10 novembre au matin. À l’intérieur du navire se trouvent 234 migrants qui viennent majoritairement de Lybie. "Sur le plan médical et psychologique, il y a une infection qui s’est propagée au sein des rescapés mais aussi au sein de l’équipage", regrette Sophie Beau, directrice générale de SOS Méditerranée.

L’accueil du bateau divise la classe politique française

L’Ocean Viking avait repêché les migrants entre la Lybie et Malte. Il s’est ensuite dirigé vers l’Italie, or le nouveau gouvernement italien, dirigée par Giorgia Meloni, refuse d’accueillir ces personnes sur son sol. La France prend cette décision comme un coup de force de la part des nouvelles autorités italiennes. Les politiques français sont divisés par l’accueil du bateau. De son côté, le député de la Nupes, Aymeric Caron déclare : "On a un devoir de solidarité", tandis que Jordan Bardella, le nouveau Président du Rassemblement National affirme : "Avec nous, l’Ocean Viking ne pourrait pas accoster sur les côtes françaises."