Santé : la situation des hôpitaux critique face à l’épidémie de bronchiolite

Le ministre de la Santé, François Braun, a déclenché le plan d'urgence dans tous les hôpitaux français pour faire face à l'épidémie de bronchiolite. Ce plan Orsan permet de faire revenir du personnel, de réorganiser les soins à l'hôpital et en ville. Présent sur le plateau du 20 Heures, mercredi 9 novembre, le journaliste Damien Mascret livre son analyse de la situation.

La situation des hôpitaux est critique. On n'avait pas vu autant d'entrées en urgence et d’hospitalisations pour une bronchiolite depuis 10 ans. "Depuis trois ans, SOS médecins n’avait jamais été autant appelé pour des bronchiolites qu’en ce moment. Et d’ailleurs, le nombre de passages aux urgences pour bronchiolite est bien au-dessus des pics de 2018 ou 2021 par exemple", précise le journaliste et médecin Damien Mascret, présent sur le plateau du 20 Heures, mercredi 9 novembre.



Quand s’inquiéter ?



Selon les experts, l’épidémie serait intense, car ils évoquent l'hypothèse "d’une baisse de l'immunité de la population contre le VRS, le virus de la bronchiolite, ou la circulation d'autres virus", poursuit Damien Mascret. Il faut donc éviter au maximum le contact du nourrisson avec d’autres personnes que les parents. "Les deux premiers jours, une bronchiolite ressemble à un rhume. Ce n'est qu’au 3e jour qu'un sifflement, lors de la respiration, apparaît. Dans 97 % des cas, l'enfant s'améliore en 2-3 jours", détaille-t-il. Il faut s’inquiéter si l’enfant a moins de six mois, mange moins, respire mal ou change simplement de comportement.