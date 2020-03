VIDEO. "Envoyé spécial" a goûté le steak haché imprimé en 3D

Et si demain, vous fabriquiez votre propre steak haché à la maison, sans un gramme de viande ? Avec cette imprimante 3D produite dans un laboratoire de la banlieue de Tel-Aviv, c'est désormais possible. L'entreprise ambitionne de la vendre dès 2020 aux bouchers et charcutiers, avant de la rendre accessible aux particuliers.

Mais quel goût aurait ce steak ? Des journalistes d'"Envoyé spécial" ont été conviés à une dégustation par Eschar Ben Shitrit, le patron de la start-up… dans un laboratoire. Une drôle de cuisine qui semble plus tenir du "petit chimiste" que de la haute gastronomie.

Protéines de soja, huile de palme, faux sang végétal...

Quels sont les ingrédients ? Poudres de protéines végétales (soja notamment) et beaucoup d'arômes alimentaires. Pour obtenir une graisse aussi épaisse que la graisse de bœuf, "un mélange à base d'huile de palme, avec quelques additifs". Et aussi... du faux sang végétal contenant des arômes artificiels, mais aucun ingrédient d'origine animale. Sans aucun agent pathogène puisqu'il ne contient rien de vivant, ce steak peut se conserver jusqu'à... 60 jours.

"Presque impossible de faire la différence avec un vrai"

Une fois dans la poêle, le faux steak haché se comporte exactement comme un vrai – jusqu'à son odeur. Voici venu le moment de la dégustation… pour toute l'équipe du magazine. Verdict du journaliste Olivier Sibille : "Hum… c'est bon. C'est saignant, et on voit des fibres comme dans un steak. C'est presque impossible de faire la différence avec un vrai steak."

Extrait de "La viande... sans viande !", une enquête rediffusée dans "Envoyé spécial" le 19 mars 2020.