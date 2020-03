VIDEO. "Donner la meilleure chance à chacun dans un système qui est saturé" : les médecins face à la question du tri entre les malades du coronavirus

Face à la crise sanitaire inédite provoquée par l'épidémie de coronavirus, les médecins vont-ils devoir faire un tri entre les patients ? Cette perspective inquiète le public, mais aussi les soignants. Au centre hospitalier de Mulhouse, où "Envoyé spécial" a partagé le quotidien des équipes débordées, c'est le sujet de cette réunion entre gériatres, réanimateurs, infectiologues et pneumologues.

Compte tenu du nombre de patients qui affluent, les services de réanimation du Grand Est sont saturés. Tous les malades ne pourront pas y avoir accès. D’autant que dans certains cas, "le transfert en réanimation ne change pas grand-chose au pronostic", précise l'un des médecins présents, et "n'amène rien à la survie". La question n'est pas de soigner ou non – "On soigne jusqu'au bout" –mais "quel niveau de soin on peut mettre à disposition".

Un protocole et des décisions collégiales

Comment, dans ce contexte, déterminer quels patients seront transférés en réanimation ? Comment "donner la meilleure chance à chacun, dans un système qui est saturé" ? Les médecins réfléchissent à établir un protocole qui fixerait des critères précis, par exemple l'âge et l'état de santé.

Du côté du personnel soignant, que faire pour que ceux qui prennent la difficile décision de "faire des limitations thérapeutiques" ne se retrouvent pas seuls – comme c'est arrivé ici la nuit même, aux urgences ? Pour "retirer la pression au médecin qui prend la décision", il faut une coordination au niveau de l'établissement qui permette "une décision collégiale", estiment ces praticiens.

Extrait de "Coronavirus : une ville sous tension", un reportage à voir dans "Envoyé spécial" le 19 mars 2020.