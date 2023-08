Russie : retourner sur la Lune, un enjeu stratégique et géopolitique

La Russie espère réaliser seule l'exploit de poser son module Luna-25 sur la Lune. Si elle y parvient, elle pourrait prolonger ensuite son partenariat avec la Chine. Cette course à la Lune revêt désormais une importance stratégique et géopolitique majeure.

Le module Luna-25 doit se poser sur le pôle Sud de la Lune. L'objectif a été maintes fois repoussé par l'agence spatiale Roscosmos. La mission devait au départ être un partenariat avec l'Agence spatiale européenne, mais la guerre en Ukraine est passée par là, et la Russie compte désormais réaliser cet exploit seule.

Collaboration avec la Chine

La Russie n'y est plus parvenue depuis 1976. C'est là l'occasion pour elle de renouer avec les années glorieuses du programme spatial russe. Il s'agira surtout d'une étape, dans un programme qui s'inscrit à présent avec la Chine, nouveau partenaire russe. De nombreux pays espèrent exploiter le potentiel lunaire dans les prochaines années. Le pôle Sud du satellite comporterait de l'eau, sous forme de glace, dans le sous-sol. Et cette nouvelle course à la Lune est un enjeu d'alliance stratégique et géopolitique.