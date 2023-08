Tunisie : Le destin tragique d’un migrant camerounais

Alors que la Tunisie et la Libye ont trouvé un accord pour se répartir l’accueil de migrants originaires d’Afrique subsaharienne, certains ont été victimes de conditions déplorables.

Les dernières images de bonheur pour Pato, avec sa femme et sa fille. C’était il y a plusieurs semaines quand cette famille camerounaise quitte la Libye pour rejoindre la Tunisie. Arrêtés là-bas car illégaux, ils sont conduits dans le désert du Sahara. Une traversée mortelle pour des migrants abandonnés à leur sort. "Moi, j’étais à bout, cela faisait quatre jours de marche, sans pouvoir manger (…) Je ne pouvais pas continuer. Je sentais que c’était fini pour moi", se souvient Pato.

"J’aurais préféré mourir avec elles"

Le 19 juillet dernier, il apprend la tragédie. Une photo diffusée sur Internet montre sa femme et sa fille, mortes dans le désert. "J’aurais préféré mourir avec elles. J’aurais préféré peut-être qu’on découvre trois cadavres dans le désert parce que là je suis mort. Je n’ai plus personne pour me motiver", avoue Pato. Selon les organisations humanitaires, depuis un mois, au moins 27 migrants ont péri dans ce désert, entre la Libye et la Tunisie.