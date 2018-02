VIDEO. A 81 ans, cette danseuse étoile italienne n'a jamais quitté les planches

Elle a dansé avec les plus grands, tel Rudolf Noureev, s'est produite sur les plus grandes scènes du monde : New York, Vienne, la Scala de Milan… Et elle n'a jamais quitté les planches. A 81 ans, Carla Fracci, l'"Etoile" italienne, continue de danser. Elle personnifie à tel point la danse que les chorégraphes continuent à composer des ballets spécialement pour elle.



L'Italie championne européenne de longévité

Son corps n'a évidemment plus la même souplesse, mais elle dit "avoir encore la force physique, l'enthousiasme, l'envie d'être sur scène" Une volonté, une envie et un "besoin", même si elle "ne monte plus sur les pointes".

"C'est beau, parce que même à ton âge, tu te sens encore le pouvoir d'apprendre encore et de grandir", confie l'Etoile face à la caméra d'"Avenue de l'Europe".

Une longévité qui est aussi la marque de l'Italie, le pays où l’on vit le plus vieux en Europe (avec l'Espagne).

