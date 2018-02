VIDEO. Dans cette entreprise finlandaise, "55 ans, c'est le meilleur âge pour embaucher"

Précurseur pour l'emploi des seniors, la Finlande est le premier pays européen touché par le phénomène des "papy boomers" et le vieillissement de sa population active. Dès les années 1990, de nombreux programmes ont été développés pour maintenir les plus âgés dans l'emploi. Le magazine "Avenue de l'Europe" s'est rendu dans une PME finlandaise réputée pour la qualité de son management, où 20% des employés ont plus de 55 ans, et où la productivité augmente.

Chez Betonimestarit, le salarié est un bien précieux, quel que soit son âge. Voici Yukka, un jeune salarié de l'entreprise, embauché à… 60 ans (il a aujourd'hui 64 ans). La directrice administrative n'y voit que des avantages : "Nous sommes heureux de l'avoir chez nous. On n'a pas eu besoin de le former : il sait tout !"

"L'âge de la réalisation"

Pour l'entreprise, "55 ans est le meilleur âge pour embaucher, développe Sirkku Saarelainen. On a encore dix ans d'activité devant soi, minimum. […] C'est vraiment l'âge de la réalisation : on est au maximum de son savoir-faire." Mais encore ? "C'est l'âge où on prend du recul, l'âge de l'expérience. On en a fini avec l'instabilité de la jeunesse." Les femmes, en particulier, sont "totalement disponibles" : "Les enfants sont faits et sont grands."

Extrait de "Finlande : la travail, c'est la santé", un reportage à voir dans "Avenue de l'Europe" le 14 février 2018.