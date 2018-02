VIDEO. Berlusconi revient, en politique et à l'écran

A 81 ans et malgré d'innombrables casseroles, "Il Cavaliere" revient sur le devant de la scène. En politique comme à l'écran. Berlusconi prétend à un rôle de premier plan aux législatives de mars prochain, et il est le sujet d'un documentaire, après un biopic et une BD. Extrait d'"Avenue de l'Europe".