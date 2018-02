VIDEO. Italie : les vieux ont la pêche

L’Italie est, avec l’Espagne, le pays où l’on vit le plus vieux en Europe. A bientôt 82 ans, Silvio Berlusconi est candidat aux prochaines élections générales. A plus de 80 ans, Carla Fracci, surnommée "l'Etoile", qui a partagé avec Rudolf Noureev les plus grandes scènes du monde, n'a pas l'intention de quitter les planches : elle personnifie à tel point la danse que les chorégraphes continuent à composer des ballets spécialement pour elle.



Des octogénaires sous les projecteurs

Giovanni Rana, qui vient de fêter ses 80 ans, conserve quant à lui son titre de "roi des pâtes fraîches" et continue à diriger son entreprise. Et le journaliste Piero Angela, qui affiche 89 ans, reste le meilleur vulgarisateur scientifique de la télévision. En Italie, les anciens restent sur le devant de la scène.

Un reportage de Régis Nusbaum et Yvon Bodin, diffusé dans "Avenue de l'Europe" le 14 février 2018.