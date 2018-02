VIDEO. République tchèque : retarder la mort

La République tchèque s’est spécialisée dans le tourisme médical grâce à sa tradition thermale. Marienbad, la localité de Bohème la plus riche en sources minérales, vit notamment du thermalisme et attire 60% de touristes étrangers. Comme au XIXe siècle, on vient de toute l'Europe pour y prendre les eaux.

Investigation du génome, du microbiote...

Le pays s’adresse désormais à ceux qui veulent allonger leur durée de vie, et se lance dans l'investigation du génome, du microbiote ou autres analyses interdites ou peu pratiquées en France. Une médecine que les Tchèques ne peuvent que rarement s’offrir. Les clients sont longtemps venus de Russie et arrivent maintenant du Moyen-Orient…

Une enquête d’Isabelle Baechler et Bruno Vignais, diffusée dans "Avenue de l'Europe" le 14 février 2018.