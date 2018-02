VIDEO. Thermalisme : prendre un bain de gaz carbonique à Marienbad

Depuis deux siècles, Marienbad, la localité de Bohème la plus riche en sources minérales, vit du thermalisme. Mariánské Lázně, de son nom tchèque, qui signifie "les bains de Marie", attire 60% de touristes étrangers. Comme au XIXe siècle, on vient de toute l'Europe pour y prendre les eaux. Des cures thermales de bien-être et de jouvence, entre Art nouveau et technologie, entre tradition et innovation. "Avenue de l'Europe" s'est immergé dans le gaz carbonique avec un couple de retraités venus de Bavière.

Assis dans les thermes, Maria et Ludwig baignent dans le gaz jusqu'à la taille. Le CO2 "est souverain pour la circulation du sang et aussi pour nettoyer les poumons, croit savoir Ludwig. Ça donne de la vitalité."

Du gaz carbonique en piqûres sous-cutanées

Le même CO2 pétille aussi, plus classiquement, dans les baignoires de la station thermale. Le gaz, c'est bon pour toutes les articulations, affirme la thérapeute thermale : il "diminue les douleurs articulaires, en particulier dans le dos, les épaules, les genoux".

L'innovation consiste à l'injecter sous la peau, pour stimuler la fabrication de collagène en même temps que la circulation sanguine. Un traitement à visées esthétiques autant que médicales appelé carboxythérapie. Et ça fait mal ? Comme "une piqûre d'abeille", selon Maria, qui affirme n'avoir "rien senti".

Extrait d'un reportage en République tchèque à voir dans "Avenue de l'Europe" le 14 février 2018.