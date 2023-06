Santé : pourquoi la musique est-elle bonne pour le cerveau ?

Pourquoi aime-t-on tant chanter, et en quoi est-elle bénéfique à notre santé ? Éléments de réponse sur le plateau du 12/13, mercredi 21 juin, avec le médecin et journaliste Damien Mascret.

Peut-on utiliser la musique pour stimuler sa mémoire ? "La musique, c’est la plus puissante des mémoires qu’on possède. Il suffit parfois qu’on fredonne les premières notes de musique pour que toute de suite, ça stimule votre hippocampe, et votre hippocampe, c’est une zone clé dans la mémoire", explique, mercredi 21 juin, le médecin et journaliste Damien Mascret.

Stimuler la mémoire

En effet, il s’agit de la première zone touchée dans la maladie d'Alzheimer : la mémoire immédiate. La stimuler permet d’activer les souvenirs. En revanche, pas tous : la mémoire des visages est plus compliquée à conserver, tout comme la mémoire des mots. Écouter de la musique a toutefois d’autres bienfaits, puisqu'elle permet de fabriquer de la dopamine, une hormone de plaisir. "Et si on anticipe le moment préféré de la chanson, votre cerveau vous donne un pic de dopamine", ajoute Damien Mascret.