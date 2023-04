Santé : la musique a des effets bénéfiques sur le cerveau

On dit que la musique adoucit les mœurs. Selon certaines études, elle aiderait à améliorer les zones profondes du cerveau et à s’endormir, à condition d’être impliquée dans un rituel du sommeil. Sur le plateau du 13 Heures, Damien Mascret démonte aussi certains mythes sur l’impact de la musique sur le cerveau.

La musique stimule le cerveau. Des chercheurs suisses "ont proposé un programme d’entraînement à la musique à 132 retraités de plus de 60 ans. (…) Un groupe qui s’initiait au piano, une heure par semaine (…) et un groupe à qui on apprenait à comprendre la musique", décrit le médecin Damien Mascret sur le plateau du 13 Heures. Résultat : "les deux groupes ont amélioré une zone profonde du cerveau qui sert aux opérations mentales complexes."



De la musique pour s’endormir

Damien Mascret démonte aussi le mythe de la sonate de Mozart qui améliorerait l’intelligence des enfants, "né dans les années 90 parce qu’un chercheur qui avait fait écouter de la musique de Mozart a des étudiants. (…) Il leur avait ensuite fait passer un test dans lequel il avait vu une amélioration du raisonnement dans l’espace. Le mythe a rebondi avec un autre chercheur affirmant que cette sonate réduisait les crises d’épilepsie." En revanche, la musique peut aider à s’endormir : "Ça stimule la zone du cerveau qui produit de la dopamine, la molécule du plaisir. Cela dit, l’effet apparaitrait surtout lorsque c’est devenu une habitude qui s’inscrit dans le rituel du sommeil."