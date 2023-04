Couronnement de Charles III : la planète exulte

De la classe de sixième dans le nord de la France à une distillerie anglaise, tous ont les yeux rivés sur le futur couronnement du roi Charles III. Entre excitation et moment historique, le compte à rebours est lancé.

Dans le nord de la France, chaque vendredi, des élèves de sixième ont cours d'anglais à l'heure du thé. "Aujourd'hui nous allons continuer de parler du couronnement du roi", commence le professeur. Ces derniers temps, ces élèves voient l'histoire se dérouler sous leurs yeux plutôt que dans les livres. "Il y a 70 ans qu'on n'a pas eu ce faste (...), cet apparat, tous ces symboles et donc pour un professeur d'anglais c'est du pain bénit", confie le professeur. Les élèves sont fascinés par ce nouveau roi. "Moi je ne le connais pas personnellement mais moi je trouve qu'il doit être gentil et que ça va être un bon roi", lâche l'un d'entre eux.

Un gin du couronnement

Et pour mieux comprendre le couronnement de Charles, les élèves ont droit à un cours sur son enfance. Le 2 juin 1943, lors du couronnement de sa mère, le prince Charles a regardé ce qui lui arrivera à son tour 70 ans plus tard. Ailleurs, d'autres sont aussi ravis par le couronnement du nouveau roi comme une distillerie qui a créé un gin du couronnement. Pour l'occasion, même la recette a été changée : un gin à la camomille, à la rose et à la lavande. Ce qui est sûr, c'est que l'heure est bientôt à la fête à travers les frontières.