Espagne : les habitants tentent de s'adapter à la chaleur

Depuis trois jours, dans le sud de l'Espagne, les températures approchent les 40 degrés. Face à une situation estivale précoce, habitants comme professionnels tentent de s'adapter au mieux.

Une journée de chaleur extrême. Depuis trois jours, le sud de l'Espagne vit comme en été en plein mois d'avril. À Séville, la température doit à nouveau dépasser 36 degrés. Alors que les habitants sont habitués à de fortes chaleurs, à cette période de l'année, ils ont plus de mal à s'y faire. "On le vit très très mal, si ça continue comme ça, on va devoir changer de pays", lance un passant. "C'est vrai que c'est préoccupant, l'été arrive trop tôt mais c'est le changement climatique, il faut qu'on en soit tous conscients", ajoute une autre personne. Ces températures sont aussi mal vécues par les travailleurs en extérieur. "Pour l'instant, il fait encore frais", sourit un serveur.

Le pic de chaleur devrait passer demain

Avec 26 degrés, les travailleurs dans le bâtiment arrivent enfin à souffler. Pour tenir face à la chaleur, les ouvriers ont dû adapter leurs journées comme ils le feraient au cœur de l'été. "Aujourd'hui, on a la chance de travailler à l'ombre des arbres mais on va devoir s'arrêter à 14h, bien plus tôt que d'habitude", commente un ouvrier. Si le pic de chaleur sera passé samedi à Séville, le printemps 2023 restera exceptionnellement chaud.