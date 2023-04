Couronnement de Charles III : le couple royal choisit une quiche aux épinards pour le menu des festivités et suscite la polémique

En 1953, Elisabeth II avait choisi un poulet au curry. Pour Charles et Camilla, ce sera une quiche aux épinards, fèves et estragon. La recette présentée sur les réseaux sociaux a fait la une de la presse outre-Manche et suscité beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux.

Un plat d'inspiration française sur la table du roi d'Angleterre. Charles III et son épouse la reine Camilla ont choisi une quiche aux épinards, fèves et estragon (appelé "french tarragon" outre-manche), comme met principal pour le repas de leur couronnement, le 6 mai. Près de 70 ans après le "coronation chicken" servi lors de la montée sur le trône d'Elisabeth II, ce menu végétarien a fait la une de la presse britannique et suscité de nombreux commentaires - souvent critiques - sur les réseaux sociaux. La cuisine, c'est politique.

La quiche aux épinards "fera-t-elle le poids face au poulet du couronnement de 1953 ?", interroge le Daily mail. Ce poulet poché enrobé d'une sauce crémeuse au curry, servi au palais de Buckingham lors d'un banquet du couronnement de la reine en 1953, est en effet devenu un classique de la gastronomie britannique. Il est désormais proposé en plat préparé dans les supermarchés, comme garniture de sandwichs ou décliné en plusieurs variations dans les livres de cuisine.

Introducing… Coronation Quiche!



Chosen personally by Their Majesties, The King and The Queen Consort have shared a recipe in celebration of the upcoming #CoronationBigLunch taking place up and down the country. pic.twitter.com/aVcw9tNarP — The Royal Family (@RoyalFamily) April 17, 2023

En présentant en vidéo la recette sur les réseaux sociaux, lundi 17 avril, le palais de Buckingham veut d'ailleurs clairement inciter les sujets du royaume à préparer leur propre "Coronation quiche". Plusieurs médias, dont le très sérieux Guardian, ont participé en quelques sortes à cet effort en publiant la liste des ingrédients. Le quotidien donne même des conseils pour éviter l'effet "soupe d'œufs dans une pâte à tarte".

Une quiche accessible à tous les budgets ?

Il s'agit d'un plat "facilement adaptable selon les goûts et les préférences", affirme la famille royale sur son compte Twitter. Mais la quiche aux épinards est-elle accessible à tous les budgets ? En pleine inflation, des internautes britanniques estiment que la publicité faite au festin du roi et de la reine est indécente. La tarte aux épinards "sera-t-elle distribuée aux personnes dans le besoin ?", "sera-t-elle disponible dans les banques alimentaires", demandent des utilisateurs de Twitter.

"La douzaine d'œufs approche les 16 livres, mec", interpelle un Twittos réagissant aux images tournées dans les cuisines de Buckingham. D'autres sujets de sa majesté font remarquer que des supermarchés du pays ont récemment connu une pénurie d'œufs.

Un roi adepte des menus végétariens

Pourquoi Charles et Camilla ont-ils choisi la quiche aux épinards ? La presse britannique se fait régulièrement l'écho des préférences culinaires de la royauté et le roi ne s'en cache pas, il est lui-même fan des œufs, en sauce ou bouillis pour accompagner n'importe quel plat. Charles III est aussi et surtout un adepte et un défenseur d'une alimentation végétarienne. Afin de réduire son empreinte carbone, son menu de la semaine inclut toujours deux jours sans viande ni poisson et une journée sans produits laitiers, comme il l'expliquait à la BBC en 2021.

King Charles III may not be vegan or plant-based himself yet, but it is a sign of the times that more and more people are realising the value of cutting back or removing their consumption of animal products.



King Charles III stated the above in a BBC interview in 2021. pic.twitter.com/rtpbkGVzyV — Plant Based News (@PlantBasedNews) September 15, 2022

Le roi d'Angleterre est aussi connu pour s'intéresser de près aux légumes cultivés dans le potager de Buckingham. Le choix des épinards et des fèves est une façon pour lui de valoriser les produits de saison. Et pour en revenir à l'estragon, plusieurs chefs britanniques s'interrogent sur ce choix original d'une herbe typique de la gastronomie française. Est-ce un clin d'œil à la visite en France que Charles et Camilla ont dû reporter le mois dernier ?