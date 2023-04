Innovation : des verres pour ralentir la myopie

France 2

Article rédigé par F.Prabonnaud, M-P.Samitier, A.Lo Cascio, C.Alphonse - France 2 France Télévisions

Et s'il était possible de ralentir la myopie ? Grâce à des verres spéciaux, ce serait le cas et certains en porteraient déjà.

L'heure est à la visite de contrôle chez l'opticien pour le petit Félix. "Le premier jour, j'ai vu un peu de travers, un peu flou", explique-t-il. Le petit garçon a alerté ses parents parce qu'il voyait mal de loin. "Imaginons, mon père était à trois mètres, je ne voyais plus de tout son visage, je ne voyais qu'une tâche floue", raconte-t-il. Il a eu ses premières lunettes en CM1 mais après, il recommençait à voir flou. "C'est l'ophtalmologue qui, quand il a vu l'évolution de la myopie a proposé d'équiper Félix de ces verres", ajoute sa mère. Une cinquantaine d'euros supplémentaires Des verres ont été créés pour freiner l'évolution de la myopie. Ils semblent identiques aux autres et ils ont des propriétés particulières. "Un œil myope, c'est un œil qui s'allonge. Grâce à ce verre, l'allongement de l'œil va diminuer. Du coup, l'œil va progressivement s'allonger mais très légèrement et la myopie ne va pas augmenter", détaille une opticienne. Pourtant, il faut compter une cinquante d'euros de plus pour ces verres. Pour prévenir le risque de myopie, les spécialistes recommandent aux enfants de rester à l'extérieur au moins une heure et demi par jour, en maternelle et en primaire.