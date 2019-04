Haute-Garonne : intoxications mortelles dans un Ehpad

Ils étaient une quinzaine de résidents hospitalisés, lundi 1er avril, après une probable intoxication alimentaire à l'Ehpad de Lherm, en Haute-Garonne. Et pour eux, les nouvelles sont plutôt bonnes. "Trois d'entre elles (les personnes hospitalisées, ndlr) ont déjà pu quitter l'hôpital et sont revenues vivre dans l'Ehpad, explique la journaliste Isabelle Delion, en duplex depuis la maison de retraite. Douze personnes sont encore hospitalisées en observation, leur état n'inspire plus d'inquiétude et elles devraient retrouver la maison de retraite dans la journée de demain."

Des analyses en cours

Du côté de l'enquête, toutes les questions restent ouvertes. "Des analyses sont en cours dans les cuisines et sur des repas témoins, précise la journaliste. Par ailleurs, des autopsies ont lieu actuellement et auront lieu encore demain sur les dépouilles des victimes. Un médecin qui intervient dans l'établissement me disait que c'est seulement quand on pourra croiser les résultats de tous ces examens que l'on comprendra vraiment ce qu'il s'est passé."

