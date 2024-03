Pénurie de médecins : une commune du Puy-de-Dôme lance une opération séduction

Pour lutter contre la recrudescence de déserts médicaux, certaines communes ont décidé de prendre les choses en main. Exemple avec le village de Saint-Rémy-sur-Durolle, dans le Puy-de-Dôme, qui tente de convaincre un médecin généraliste de venir s'installer.

Environnement préservé, proche de la nature et des grands axes, avec commerce et activité touristique. Un CV inhabituel a été publié sur les réseaux sociaux. Le candidat n'est pas une personne en recherche d'emploi mais une commune. Saint-Rémy-sur-Durolle (Puy-de-Dôme), 1 800 habitants, dispose déjà d'un cabinet médical avec un médecin. Débordé, il cherche à recruter un second généraliste.

La commune mise sur son cadre de vie

À lui seul, le docteur Farny veille sur la santé de près de 4 000 patients, soit trois fois plus que la moyenne habituelle d'un généraliste. Toute la journée il enchaîne les consultations. "J'en peux plus, je travaille 70 heures par semaine", confie le docteur Pascal Farny. Pour recruter un second médecin, la commune propose même de prendre en charge les frais du cabinet, déjà prêt et équipé. La commune a bon espoir et mise sur son cadre de vie et les conditions qu'elle offre pour séduire.