Environnement : les forêts du Congo, un poumon vert à préserver

Les tourbières, des puits de carbone situés au milieu des forêts, permettent de limiter le réchauffement climatique. La République démocratique du Congo regorge de ces tourbières, qui doivent être préservées.

Pour y accéder, il faut s'enfoncer au cœur de la forêt équatoriale. La plus grande tourbière tropicale du monde se situe au milieu du bassin du Congo. Immense poumon vert, elle s'étend sur l'équivalent du tiers de la superficie de la France. Cette forêt abrite un écosystème précieux et méconnu qui capture des quantités immenses de carbone. Sa préservation est essentielle à la survie de la planète.

Les tourbières sont menacées par la déforestation et le réchauffement climatique

Lors d'expéditions, des chercheurs congolais et britanniques veulent percer les mystères de cette tourbière. Accumulation de végétaux morts, la tourbe se décompose très lentement grâce à l'humidité ambiante. Ainsi, le carbone n'est pas relâché dans l'atmosphère et reste piégé au niveau du sol.



Découvertes en 2021 par des scientifiques, ces tourbières sont analysées afin de comprendre leur fonctionnement. Mais avec le changement climatique, ces espaces humides s'assèchent et sont menacés par la déforestation et les constructions humaines. Les arbres sont également exploités par la population locale, pour le vin de palme notamment, afin d'en tirer des revenus nécessaires. Le gouvernement congolais réclame une aide internationale pour pouvoir préserver sa forêt et ses tourbières.