Santé : les produits transformés regorgent de sucre

Mardi 19 mars, Damien Mascret explique sur le plateau du 20 Heures pourquoi le sucre caché dans les aliments comporte un risque pour la santé.

Trop de sucre peut nuire à la santé et pas seulement celles des dents. Mais parfois, le sucre avance masqué. Selon l'Anses, l'Agence nationale de sécurité alimentaire, 77% des produits transformés contiennent du sucre. Par exemple, un paquet de chips est composé de l'équivalent de 14 morceaux de sucres. Pour rappel, un adulte ne doit pourtant pas dépasser 20 morceaux de sucre par jour, rapporte le journaliste Damien Mascret sur le plateau du 20 Heures.

Le sucre nuit à la santé

Le sucre se cache même dans des endroits insoupçonnés, comme les plats salés. Exemple avec une portion industrielle de hachis parmentier qui continent six sucres. "Au total, on consomme souvent davantage que les 20 carrés maximums autorisés. Le résultat, c’est d’abord du surpoids et de l’obésité", affirme Damien Mascret. L’excès de sucre est transformé en gras. De plus, l’obésité augmente le risque de cancers, de diabète et de maladies cardiovasculaires.

Parmi Nos Sources

ANSES