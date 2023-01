Pénurie de médicament : la débrouille pour trouver un traitement

À la frontière italienne, des Français se rendent dans les pharmacies pour trouver des médicaments. Dans le même temps, la production augmente pour pallier la pénurie.

Dans le sous-sol d'une pharmacie, s'active une dizaine de personnes. Depuis quinze jours, à la demande des pouvoirs publics, ils tentent de pallier la pénurie des médicaments destinés aux enfants. Le laboratoire fournit des pharmacies en rupture de stock dans toute la France. L'amoxicilline est pesée à 10 mg près, puis introduite dans les gélules, conditionnée en pots et contrôlée. Chaque jour, 600 traitements antibiotiques complets pour enfants sont produits.

Pas de pénurie en Italie

"Des pénuries, on en connaît depuis 2019 de façon très importante, mais à ce niveau-là, jamais. On est sur trois produits majeurs : les antibiotiques, les antidouleurs et les corticoïdes", s'inquiète Fabien Bruno, pharmacien. Dans le même temps, à quelques kilomètres de la frontière, des clients français se rendent dans les pharmacies italiennes. Selon les pharmaciens français, l'Italie ne subit pas de pénurie, parce que les industriels privilégient l'exportation dans des pays où les médicaments sont vendus plus cher qu'en France.