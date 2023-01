Pénurie de paracétamol : la France veut augmenter la production du médicament

Face à la pénurie de paracétamol en cours, le gouvernement souhaite une augmentation de la production sur le sol national, pourtant cela passerait forcément par une augmentation des prix.

L'une des rares usines de paracétamol en France, à Agen (Lot-et-Garonne), a produit 265 millions de boîtes en 2022. "Nous sommes sur une ligne de production d’Efferalgan et de Dafalgan qui tourne à plein, sept jours sur sept et 24 heures sur 24", explique Christophe Roberge, directeur du site UPSA. Face à la pénurie du médicament, le gouvernement souhaite augmenter la production, pourtant le problème est le prix pour les laboratoires, strictement encadré par l’État. Pour une boîte de huit comprimés 1 000 mg, l’entreprise touche 0,76 euro, les marques ne s’y retrouvent pas.

Une erreur pour des économistes

Pour sécuriser la production, le ministre de l’Industrie prévoit des discussions avec les géants pharmaceutiques. "On va mettre en place une mission de remise à plat du processus de fixation du prix des médicaments. On doit réindustrialiser la France de la santé", déclare Roland Lescure, ministre délégué chargé de l’Industrie. Pourtant, augmenter le prix des médicaments est une erreur pour des économistes, car "cela va peser sur les ménages in fine, soit en termes de fiscalité, soit en termes de cotisation sociale", selon Nathalie Coutinet, économiste de la santé.