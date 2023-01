Guerre en Ukraine : la ville de Soledar est le théâtre de combats acharnés

Jeudi 12 janvier, les soldats ukrainiens continuent de résister au groupe Wagner dans la localité de Soledar, qui se situe à côté de Bakhmout. Le bilan humain est très important sur le front.

Le bruit des combats est audible à plusieurs kilomètres de Soledar (Ukraine) où les affrontements font toujours rage jeudi 12 janvier. "On ne lâchera jamais, c’est notre Soledar, c’est notre ville et nous ne la donnerons à personne", affirme un soldat ukrainien. Grace à des drones, les troupes ukrainiennes parviennent à localiser les soldats russes. Il y a deux jours, les combattants du groupe Wagner avaient affirmé avoir pris la ville, les Ukrainiens souhaitent reprendre le dessus.



De très lourdes pertes

Sur le front, de nombreuses ambulances circulent et viennent chercher les blessés, le bilan humain de cette bataille est très lourd. "On les stabilise ici et ensuite, on emmène les blessés les plus graves", explique un médecin ukrainien situé à quelques kilomètres du front. Après avoir déposé les blessés, les ambulanciers repartent pour mener de nouvelles évacuations. Un hôpital de campagne a été installé dans un village pour accueillir les blessés. Une victoire des Russes serait une grande prise de guerre, pour résister Volodymyr Zelensky a pris à ses troupes tout le matériel et les armes nécessaires.