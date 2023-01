En images AVANT/APRES. Guerre en Ukraine : visualisez grâce aux images satellite l'ampleur des destructions à Soledar

Dans l'est de l'Ukraine, la bataille pour le contrôle de la petite ville de Soledar est devenue stratégique notamment d'un point de vue politique. Les images satellite des destructions des bâtiments témoignent de la violence des affrontements.

Des combats acharnés se déroulent à Soledar, dans l'est de l'Ukraine, où la Russie tente coûte que coûte de renverser le cours de la guerre. Des combats qui interviennent alors que Moscou annonce un nouveau changement de chef militaire et que Kiev est en passe d'obtenir des armements lourds occidentaux. L'armée ukrainienne évoque une situation difficile sur place. La petite ville de Soledar, ville de 10 000 habitants avant la guerre se trouve à un endroit stratégique dans la région de Donetsk. Elle est connue pour ses mines de sels. Elle serait aujourd'hui totalement détruite.

Il faut toujours se méfier des images satellite et des vidéos qui parviennent sur twitter, mais quand on regroupe les différentes prises de vue de la ville de Soledar. On ne peut être que glacé devant ce qui reste de la ville de ces habitations. Les immeubles ne sont pas simplement détruits, certains semblent avoir totalement disparu de la carte. Il n'y a plus de rues, plus de toits et surtout plus un seul habitant. Les images des soldats Ukrainiens qui se filment, montrent un endroit désert où seuls les blindés des militaires et les ambulances parviennent à encore circuler. Soledar est devenue une sorte de grand terrain vague sur lequel s'affrontent Ukrainiens, Russes et les paramilitaires du groupe Wagner.

Une valeur énorme sur le plan politique

Dans cette bataille à Soledar, il y a trois groupes distincts qui se battent. D'un côté, vous avez les Ukrainiens qui luttent pour garder la main sur cette terre qui se trouve au nord-est de la ville de Donetsk et de l'autre côté, vous avez l'armée Russe mais aussi le groupe Wagner qui se battent côte-à-côte. Évidemment, ils se battent ensemble pour conquérir ce territoire mais il semble exister une sorte de concurrence entre les deux entités pour revendiquer la possible victoire du lieu. Parce qu'il faut le dire, en termes de stratégie, la prise de Soledar est importante, mais elle n'est pas capitale. En revanche, sur le plan politique, elle peut avoir une valeur énorme pour le camp russe.

Pour l'armée régulière russe, cela signerait enfin une victoire après de nombreux échecs. Cela viendrait faire oublier le carnage de Makiïvka où l'armée Russe aurait perdu entre 89 et plusieurs centaines de soldats. La hiérarchie Russe avait été pointée du doigt. Cela viendrait aussi saluer la nomination par Vladimir Poutine d'un nouveau chef d'état-major russe et cela viendrait redonner un peu de gloire à Moscou qui semble en perte de vitesse depuis quelques semaines.

Un coût humain élevé

Pour le groupe Wagner, cela lui permettrait de montrer sa puissance et son savoir-faire. D'ailleurs Wagner dans un premier temps a revendiqué être à l'origine de la bataille. Cela permettrait surtout à Evgueni Prigojine qui dirige Wagner, de renforcer son envergure politique en Russie. Il ne faut pas sous-estimer le fait que certains pensent déjà à l'après Vladimir Poutine. Cette bataille aura un coût humain élevé. Kiev parle de combats les plus acharnés et violents pour ses soldats qui se battent sans relâche. Mais cela en dit long sur la bataille qui se joue à Soledar. Et ce n'est pas terminé car il faut savoir que la Russie vient d'augmenter sa présence en Ukraine. Le nombre d'unités militaires russes en Ukraine serait passé de 250 à 280 en une semaine.