Santé : la campagne de vaccination contre la grippe a commencé

Mardi 18 octobre, une femme reçoit le vaccin contre la grippe dans une pharmacie. Les habitués sont présents pour le premier jour de la campagne. "On doit être à une quinzaine, vingtaine de vaccinations depuis ce matin (…). Ce sont des personnes plutôt âgées, plutôt avec des pathologies", explique Michael Gommez, pharmacien chez Pharmabest à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis).

Des millions de doses produites en Normandie

La plupart des vaccins contre la grippe sont fabriqués en France. Ainsi, le plus gros site mondial de production se trouve en Normandie. "Le site produit plus de 150 millions de doses à destination de 170 pays", indique le directeur. Pour fabriquer ces vaccins, une course contre la montre a débuté au mois de février. Pour leur dernière étape, les vaccins partent vers les pharmacies des hôpitaux ou vers le grossiste répartiteur, qui prépare et livre les commandes des officines. Les vaccins contre la grippe peuvent être administrés en même temps que ceux contre le Covid-19, un dans chaque bras.