Alimentation : va-t-on bientôt manquer de riz ?

Le riz risque de manquer dans les rayons des supermarchés dans les prochains mois. Le syndicat de la rizerie alerte sur d'éventuelles ruptures d'approvisionnement. Des hausses de prix sont également à prévoir. Les premières difficultés pourraient survenir à l'arrivée des nouvelles récoltes de riz, début 2023. Les principaux producteurs, à savoir l'Inde et le Pakistan, ont été touchés par de fortes chaleurs et des inondations.



Des difficultés d'approvisionnement

Selon Thierry Lievin, président du syndicat de la rizerie française, 250 000 tonnes de riz seraient perdues. "On ne parle pas de pénurie, on parle de difficultés d'approvisionnement et d'augmentation de prix. Le riz Basmati correspond à 45 % des riz consommés en grande et moyenne surface", précise-t-il. Et ce n'est pas la production européenne qui va pouvoir compenser. L'eau a manqué, et les rendements en sont affectés.