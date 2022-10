Pakistan : des villes toujours sous les eaux après des inondations dramatiques

Au Pakistan, plus de 40 000 km2 sont sous les eaux et les inondations ont provoqué la mort de 1 600 personnes. Une équipe de France 2 s'est rendue dans le sud du pays.

Au Pakistan, des inondations interminables ont des conséquences dramatiques. À ce jour, 40 000 km2 ont été submergés et 1 600 personnes sont décédées. Illustration dans la ville de Khairpur Nathan Shah. 42 jours après les dernières pluies, cette ville de plaine est encore cernée par les eaux. Pour la rejoindre, il faut effectuer un trajet de 45 minutes en bateau. Un habitant ne reconnaît plus sa ville : "Je ne trouve pas les mots pour exprimer la douleur qu'il y a dans mon cœur et celui des gens", se désole-t-il.

Des problèmes d'évacuation des eaux

Dans cette ville complètement submergée il y a encore deux semaines, la décrue s'est enfin amorcée. Des habitants sont revenus, mais certains sont en colère. "En 2010 déjà, on avait été inondé ici. L'eau qui nous entoure est remplie de serpents et nous n'avons plus accès à aucun service", déplore un homme. Sans système d'évacuation, les eaux dans la ville et la région mettent du temps à se retirer.