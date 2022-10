Grippe : six questions sur la campagne de vaccination qui débute mardi

Les personnes âgées de 65 ans et plus, celles atteintes de certaines maladies chroniques, les femmes enceintes, les personnes souffrant d'obésité et l'entourage des nourrissons fragiles sont invités à se faire vacciner.

Fièvre, mal de gorge ? Le retour de l'automne signe aussi celui de la grippe saisonnière. Cette infection virale touche chaque année entre deux et six millions de personnes en France et cause environ 10 000 décès. Pour protéger les personnes fragiles, les autorités sanitaires les invitent, comme chaque année, à se faire vacciner.

Voici les principales informations à connaître sur cette campagne, qui débute mardi 18 octobre en France hexagonale, en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane.

1 Qui est concerné par cette campagne ?

La campagne de vaccination contre la grippe vise en priorité les personnes fragiles : les 65 ans et plus, les personnes immunodéprimées ou atteintes de certaines maladies chroniques (la liste est disponible sur le site du gouvernement dédié à la vaccination), les femmes enceintes, les personnes souffrant d'obésité et l'entourage des nourrissons de moins de 6 mois à risque de grippe grave (les critères sont détaillés sur le site du gouvernement dédié à la vaccination).

Sont également concernés les professionnels de santé et professionnels des établissements médico-sociaux au contact de patients à risque, les aides à domicile des particuliers employeurs vulnérables et les professionnels exposés aux virus influenza porcins et aviaires.

2 Par qui puis-je me faire vacciner ?

Si vous êtes concerné par l'une de ces situations, vous recevrez de l'Assurance-maladie une invitation à vous faire vacciner et un bon de prise en charge vous permettant de retirer gratuitement le vaccin antigrippal en pharmacie. Si ce n'est pas le cas, un professionnel de santé pourra vous en délivrer un. Outre ce bon, les personnes de moins de 18 ans doivent bénéficier d'une prescription médicale préalable à la vaccination.

Quatre types de professionnels peuvent ensuite effectuer la vaccination : les médecins, les infirmiers, les sages-femmes (notamment pour les femmes enceintes et l'entourage des nourrissons à risque), les pharmaciens volontaires (uniquement pour les personnes majeures).

3 Pourquoi la vaccination est-elle recommandée ?

La grippe peut être particulièrement grave pour les personnes fragiles. L'objectif est donc "d'atteindre (...) une couverture vaccinale d'au moins 75% pour tous les groupes cibles", rappelle la Haute Autorité de santé (HAS) afin de limiter les hospitalisations et les décès.

Alors que l'épidémie de Covid-19 n'est pas terminée, et qu'elle semble même être entrée dans sa huitième vague en France avec l'arrivée de l'automne, la HAS rappelle qu'il est "important de maintenir les efforts de vaccination contre la grippe saisonnière afin de limiter la surcharge du système de soins".

4 Puis-je me faire vacciner si je ne suis pas considéré comme "à risque" ?

Les vaccins contre la grippe sont réservés en priorité aux personnes ciblées par les critères évoqués précédemment. Durant les quatre premières semaines de la campagne de vaccination, soit du 18 octobre au 15 novembre, seules ces dernières pourront être vaccinées. Au-delà de cette date, la vaccination sera ouverte à tous, mais ne sera pas remboursée par l'Assurance-maladie. Le prix du vaccin oscille entre 6 euros et 10 euros en pharmacie, précise le site service-public.fr.

5 Est-ce que je peux me faire vacciner contre la grippe et le Covid-19 en même temps ?

La campagne de rappel contre le Covid-19 avec les nouveaux vaccins adaptés à Omicron a débuté le 3 octobre. Or, la population pour laquelle un rappel de vaccination anti-Covid-19 est conseillé est en grande majorité aussi éligible à la vaccination contre la grippe saisonnière. Pour "éviter tout retard à la vaccination antigrippale et simplifier le parcours vaccinal", la HAS a donc recommandé de coupler les deux campagnes en étant vacciné le même jour contre le Covid-19 et la grippe. Dans ce cas, un vaccin est administré dans chaque bras.

"La vaccination contre le Covid-19 est pleinement compatible avec la vaccination annuelle contre la grippe", a assuré le ministère de la Santé (lien PDF) en septembre. "Il n'y a aucune contre-indication. On peut faire les deux en même temps" car "il n'y a pas d'interaction entre les deux vaccins", a confirmé le virologue Bruno Lina, le 7 octobre, sur franceinfo. Il est néanmoins aussi possible de les espacer de quelques jours ou quelques semaines, si vous préférez.

Si la double vaccination ne pose pas de risque particulier, une double infection au Covid-19 et à la grippe peut au contraire être dangereuse "chez les personnes fragiles", assurait le ministère (PDF) en juillet.

6 Doit-on craindre une épidémie importante cet hiver ?

Il est difficile de connaître à l'avance l'ampleur des épidémies de grippe, soulignent les autorités sanitaires. En revanche, ces dernières redoutent cette année une épidémie conséquente car les virus de la grippe ont moins circulé depuis 2020 en raison des gestes barrières et des restrictions sanitaires. Or, "une épidémie de grippe est maîtrisée lorsqu'il y a une immunité collective acquise par la circulation régulière du virus", rappelait le virologue Bruno Lina sur franceinfo début octobre. "Comme la circulation de la grippe a baissé ces deux hivers précédents, est-ce que notre système de protection est moins bon et est-ce que le virus va circuler plus facilement et de manière plus intense ?", s'interrogeait le scientifique.

L'épidémiologiste Jean-Daniel Lelièvre, chef de service des maladies infectieuses de l'hôpital Henri-Mondor de Créteil, avançait trois autres raisons début octobre auprès de franceinfo en faveur d'une épidémie importante : "Il y a eu très peu de vaccinations [contre la grippe] les années précédentes. Donc l'immunité a tendance à baisser dans la population générale. Ensuite, on utilise beaucoup moins le masque, on fait moins attention. Et puis, si on regarde un peu ce qui se passe dans l'hémisphère sud [touché par la grippe avant l'hémisphère nord], on voit que les formes sont plus sévères."