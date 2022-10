Retour de la grippe : "Les réflexes de protection acquis pendant le Covid valent aussi contre la grippe", rappelle un professeur de virologie

La grippe sera-t-elle de retour cet hiver ? Comme les autorités sanitaires, le professeur de virologie du CHU de Lyon, Bruno Lina s’inquiète vendredi 7 octobre sur franceinfo que le virus de la grippe circule "plus facilement et de manière plus intense" cet hiver à cause d’une "immunité collective" moins efficace. Il appelle à se servir des "réflexes de protection acquis pendant le Covid".

franceinfo : Pourquoi on s’inquiète dès aujourd’hui du retour de la grippe cet hiver ?

Bruno Lina : On n’a pas d’indicateurs qui nous permettent de savoir s’il y aura une épidémie cet hiver. En revanche, on sait que depuis le coronavirus, la circulation de l’ensemble des virus respiratoires est chamboulée. Or, il y a une épidémie normalement chaque année avec le virus de la grippe. Dans les deux hivers précédents, ces épidémies n’ont pas eu lieu. Et l’une des hypothèses qui doit nous faire réfléchir, c’est qu’une épidémie de grippe est maîtrisée lorsqu’il y a une immunité collective acquise par la circulation régulière du virus. Donc la question que l’on se pose : comme la circulation de la grippe a baissé ces deux hivers précédents, est-ce que notre système de protection est moins bon et est-ce que le virus va circuler plus facilement et de manière plus intense ?

Ce qui veut dire que la grippe ne touchera que les plus vulnérables ou qu’elle sera aussi sévère chez les personnes en bonne santé ?

On parle simplement d’un nombre de cas. Evidemment que ce sont toujours les plus fragiles qui sont les plus vulnérables. Ces personnes ont un risque intrinsèque élevé. Comme le nombre d’infectés risque d’être plus important, il y aura un nombre de formes graves plus important aussi.

"Il faut donc qu’on prenne une série de mesures pour éviter tout cela. Déjà dire que tous les réflexes que nous avons acquis avec le Covid valent aussi pour la prévention contre le virus de la grippe." Bruno Lina, professeur de virologie à franceinfo

La vaccination, qui va commencer le 18 octobre, est un pilier pour lutter contre les formes graves de la grippe. Sans oublier l’aération des lieux clos, une bonne hygiène des mains, et ne pas aller voir les autres quand on est malade. Je sais que c'est toujours un peu compliqué de dire aux gens qu'il faut porter un masque.

Et peut-on faire le vaccin de la grippe en même temps que celui du Covid ?

Oui, il n’y a aucune contre-indication. On peut faire les deux en même temps. Un dans chaque bras. Si vous ne voulez pas les faire le même jour, vous pouvez les espacer dans le temps. C’est comme vous voulez : il n’y a pas d’interaction entre les deux vaccins. Le plus important, c’est que les groupes à risque comme les plus de 60 ans et les plus de 80 ans doivent se faire vacciner contre la grippe et le coronavirus.