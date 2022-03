Santé : notre système immunitaire est-il plus faible depuis l'épidémie de Covid-19 ?

En France, les épidémies de rhume, grippe et gastro se multiplient. Nos défenses immunitaires sont-elles affaiblies après le Covid-19 ? Mardi 29 mars, le journaliste et médecin Damien Mascret explique les raisons de ce rebond sur le plateau du 12/13. "Notre système immunitaire ne s'est pas affaibli, je vous rassure", indique le médecin. Des anticorps contre le Covid-19 ont été fabriqués à la suite d'infections ou du vaccin.

Une immunité cellulaire mise en place

"Ensuite, il y a l'immunité cellulaire, qui se met en place et qui protège plus longtemps, plus durablement contre les formes graves", poursuit Damien Mascret. Cette immunité est acquise progressivement grâce aux rappels et aux réinfections. Si la grippe ne circule plus, c'est que certaines personnes n'ont pas été vaccinées, et que les souches de virus grippaux sont plus résistantes. "Il y a un relâchement des gestes barrières, qui fait que le virus grippal circule beaucoup", conclut le journaliste.

Parmi Nos sources :

Sentiweb

Liste non exhaustive.