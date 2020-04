VIDEO. Coronavirus : l'attestation numérique de déplacement nous espionne-t-elle ? Son développeur s'explique

Il est désormais possible de générer une attestation de déplacement dérogatoire, indispensable à toute sortie en pleine épidémie de Covid-19, directement sur son téléphone portable. Mais depuis son lancement le 6 avril, cet outil interroge et beaucoup craignent qu'il ne serve à surveiller tous nos faits et gestes. Quid de la protection de nos données personnelles ? "Ce générateur ne vous piste pas", assure Johann Pardanaud, développeur lyonnais à l'origine du programme gratuit que le gouvernement a réutilisé.

>> Coronavirus : suivez en direct les dernières informations sur l'épidémie de Covid-19

Si l'utilisateur remplit effectivement les champs relatifs à son nom, âge, adresse et motif de sortie, "rien ne quitte votre téléphone", explique Johann Pardanaud, "il n'y a pas de donnée remontée vers un serveur, tout reste votre machine". Pour une utilisation encore plus confidentielle de ce générateur, le développeur recommande d'utiliser la navigation privée et de désactiver les cookies, ces petits fichiers qui rassemblent des informations minimes pour les redonner à un site lors de votre prochaine visite.

Du côté des forces de l'ordre, un simple scanner de contrôle de cette attestation numérique montrera les informations entrées par l'utilisateur, ainsi que l'heure à laquelle le document a été créé.

Johann Pardanaud reconnaît que ce système a ses limites, comme la possibilité de créer plusieurs attestations de promenade quotidienne par exemple, et appelle chacun à respecter les mesures de confinement. "J'espère que ce générateur ne va pas permettre à certains de se dire qu'ils peuvent sortir quand ils veulent car c'est beaucoup plus facile, ce n'est pas le but."