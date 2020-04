DIRECT. Coronavirus : "Tous les Américains prient pour le rétablissement" de Boris Johnson, affirme Donald Trump

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #CORONAVIRUS

: Bonjour @loy Le bilan des morts en Italie, pays le plus durement touché par l'épidémie, est reparti à la hausse hier, avec 636 décès supplémentaires en 24 heures, après deux journées consécutives de baisse. En Espagne, le nombre de décès a baissé pour le quatrième jour de suite avec 637 morts en 24 heures, chiffre le plus bas depuis treize jours.

: Bonjour, quelle est la situation en Italie et en Espagne? Merci

: Comme en France, la pandémie bouleverse les scrutins dans le monde entier. En Pologne, le Parlement a voté une loi pour organiser l'élection présidentielle en mai par correspondance. Aux Etats-Unis, la Cour suprême du Wisconsin a ordonné la tenue des élections prévues aujourd'hui, dont la primaire démocrate opposant Joe Biden à Bernie Sanders. Une décision qui a provoqué de nombreuses oppositions, souligne Courrier international.

: "J'ai été idiot et je comprends que les gens m'en veuillent."



Le ministre néo-zélandais de la Santé a reconnu avoir violé les règles du confinement en se rendant en famille à la plage, une escapade "idiote" qu'il a regrettée mais qui ne lui coûtera pas pour l'heure son poste. La Première ministre Jacinda Ardern a choisi de le confirmer à la coordination des efforts nationaux contre le Covid-19.

: Bonjour @Pénélope. Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a précisé hier que "le chiffre de croissance le plus mauvais qui ait été fait par la France depuis 1945, c'est en 2009 après la grande crise financière de 2008 : -2,2%. Nous serons vraisemblablement très au-delà des -2,2%" cette année. Pour rappel, selon l'Insee, un pays entre en récession lorsqu'il rencontre un recul de son PIB sur deux trimestres consécutifs. Si vous voulez aller plus loin, cet article explique le lien entre coronavirus et croissance.

: Que signifie à aujourd’hui une récession égale à celle après la seconde guerre mondiale ?

: La Chine n'a recensé aucun nouveau décès du Covid-19 au cours des dernières 24 heures, ont annoncé les autorités. Après avoir dépassé la centaine courant février, le nombre quotidien de nouveau décès s'est régulièrement réduit depuis pour tomber à un seul mort annoncé hier par le ministère de la Santé, puis zéro aujourd'hui.







(Tingshu Wang/REUTERS)

: En pleine pandémie de Covid-19, l'Organisation mondiale de la santé estime que la planète manque de près de 6 millions d'infirmiers. "Les infirmières sont la colonne vertébrale des systèmes de santé", a prévenu le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

: Bonjour @Charles64 Si vous parlez de la carte ci-dessous, il s'agit bien d'une fausse carte. On voit notamment en bas le logo "Ministère de la Défense"... qui n'existe plus, désormais c'est le ministère des Armées depuis 2017. Par ailleurs, la carte est attribuée à la Drac (Direction régionale des affaires culturelles) des Hauts-de-France, alors que ce type de service n'a pas compétence pour prendre ce genre de décision





: Y a une carte de déconfinement qui circule sur internet est elle fausse ?

: Le gouvernement équatorien rend obligatoire le port du masque dans l'espace public. Au total, 3 747 personnes sont contaminées dans le pays et 191 sont mortes. Les municipalités du pays devront veiller à "l'usage obligatoire du masque dans tous les espaces publics", a tweeté la ministre de l'Intérieur, Maria Paula Romo.







(REUTERS)

: Ce sont les 50-64 ans qui ont tendance à sortir le plus souvent. La taille du logement ou l'accès à un jardin n'a pas d'incidence sur le nombre de sorties. Les Français sortent avant tout pour faire des achats de première nécessité (79%), plus souvent que pour se dégourdir les jambes, faire du sport ou promener un animal (24%) ou pour des raisons professionnelles (16%).







(OLIVIER DUC / FRANCE-BLEU BASSE-NORMANDIE)

: Les Français sortent en moyenne deux fois par semaine, ils s'occupent avec la télévision, internet et le sport et ne se sentent globalement pas déprimés, indique un sondage réalisé par Odoxa-CGI pour franceinfo et France Bleu.

: De nombreux journaux et tabloïds britanniques font leur une aujourd'hui sur la santé du Premier ministre. Certains rappellent que Boris Johnson n'hésitait pas début mars, alors que la pandémie faisait déjà rage, à narguer le virus en prétendant continuer à "serrer la main à tout le monde".













: Boris Johnson, 55 ans, est le seul chef d'Etat ou de gouvernement connu d'une grande puissance à avoir été contaminé par le Covid-19. Donald Trump a souhaité un prompt rétablissement à son "très bon ami" et a commenté : "lorsque vous êtes placé en soins intensifs, c'est très très grave avec cette maladie".







(Henry Nicholls/REUTERS)

: "Services publics, fiscalité plus juste, ainsi que relocalisation et réorientation de l’agriculture, de l’industrie et des services doivent devenir les nouvelles priorités de l’action politique."





Quinze organisations, parmi elles Action Non-Violente COP 21, Attac France, Greenpeace France ou encore Oxfam France, signent une tribune sur franceinfo pour un "Jour d’Après" écologique, féministe et social.

: "Le plasma des personnes qui ont guéri du Covid-19 contient ces anticorps que leur organisme a développé. Ces anticorps pourraient aider les patients en phase aiguë de la maladie à lutter contre le virus", espèrent l'AP-HP, l'Etablissement français du sang (EFS) et l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), établissements chargés de conduire l'étude.

: Un essai clinique consistant à transfuser du plasma sanguin de personnes guéries du Covid-19 vers des "patients en phase aiguë de la maladie" doit démarrer aujourd'hui.

: Commençons par faire un point sur l'actualité :



