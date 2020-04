DIRECT. Coronavirus : les Etats-Unis enregistrent le pire bilan quotidien mondial avec près de 2 000 nouveaux morts

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #CORONAVIRUS

: "Tous ceux qui restent à la maison contribuent à l'éradication du virus", "'J'espère que vous apprendrez de nos erreurs"... Alors que la sortie du confinement a débuté à Wuhan en Chine, plusieurs habitants témoignent auprès de BBC News (en anglais) et partagent leurs "leçons" de l'épidémie.



: Petite précision concernant l'interdiction de pratique sportive entre 10 heures et 19 heures à Paris et dans plusieurs départements franciliens. Le premier adjoint à la mairie de Paris Emmanuel Grégoire a précisé sur Twitter : "La marche n'est pas considérée comme une activité sportive dans le cas présent mais considérée comme promenade. La police saura très bien faire la différence entre des joggeurs et des promeneurs."

: "J'en ai vu assez (…), j’ai perdu foi dans le système lui-même." Le président du Conseil européen de la recherche, Mauro Ferrari, a démissionné de son poste. Le dirigeant italien dénonce des obstacles institutionnels et politiques pour mettre en œuvre un programme scientifique pour combattre le virus, rapporte Le Monde. L'instance est chargée depuis 2007 de coordonner les efforts de la recherche dans l’Union européenne.

: Alors que plusieurs pays européens sont confinés, les producteurs de lait craignent "des tensions pour écouler les stocks à l'export sur des marchés qui ne peuvent pas être livrés" et, en conséquence, une crise du lait, rapporte France Bleu Mayenne. Les producteurs et syndicats espèrent un geste financier de l'Etat.

: Le Premier ministre britannique Boris Johnson est toujours en soins intensifs. Plusieurs quotidiens et tabloïds font leur une sur son rétablissement et appellent les Britanniques à le soutenir. "Il a continué à travailler pour vous... Maintenant priez pour lui", écrit The Sun. Le Daily Express assure que "Boris s'en sortira" et illustre sa première page d'une photo montrant une équipe de soignants souhaitant : "Rétablis-toi vite, Boris".

















: "On voit des chalets s'allumer et ça c'est inadmissible parce que c'est complètement irresponsable. Il est évident qu'on ne vient pas passer la fin d'un confinement à Saint-Gervais dans un studio de 20 m2 donc c'est plutôt les propriétaires de chalets, de grands appartements qui viennent."



Sur franceinfo, l'édile dénonce l'arrivée des vacanciers le week-end dernier malgré le confinement. Une situation intolérable pour l'élu, alors que "la population locale accepte les contraintes".



: Bonjour @Marie. Si vous habitez à Paris et dans les départements franciliens concernés par l'interdiction de pratique sportive entre 10 heures et 19 heures, je vous recommande de faire votre marche en dehors de ces horaires. La ministre des Sports Roxana Maracineanu avait précisé en mars : "Faire du sport en extérieur, ça veut dire marche ou un petit footing mais en respectant trois règles importantes : rester à proximité de votre domicile, donc dans son quartier, que cette sortie soit brève et sans autre contact qu'avec les personnes de votre foyer."

: Bonjour et merci pour votre travail.Je repose ma question : la marche est elle une activité apparentée au jogging ou à la promenade ? À quelle heure faire ma marche quasi quotidienne ?Merci.

: La CGT appelle à une grève généralisée dans les activités de commerce et de services à partir d'aujourd'hui pour dénoncer le manque de protection des salariés. A Fleury-Mérogis (Essonne), six personnes ont été contaminées et une est morte dans une société de transport. Les salariés viennent au travail avec "la peur et la colère".

: Le sujet "Wuhan lève le confinement" est rapidement devenu le plus discuté sur le réseau social Weibo. D'après la télévision publique CCTV, citant les autorités ferroviaires, 55 000 personnes doivent embarquer aujourd'hui dans des trains quittant la ville.

: Les habitants de la ville de Wuhan en Chine peuvent se déplacer à partir d'aujourd'hui, et pour la première fois depuis le confinement instauré soixante-seize jours plus tôt. Un premier train de passagers a quitté la ville et les autoroutes ont été rouvertes aux véhicules particuliers. Voici quelques photos.















: Le président vénézuélien Nicolas Maduro a donné l'"ordre" d'hospitaliser la totalité des personnes contaminées par le Covid-19, tout en assurant que le système hospitalier comptait plus de 20 000 lits prêts à les accueillir. Selon les autorités, 166 cas de coronavirus et sept décès liés à la maladie ont été recensés dans le pays, qui traverse une grave crise économique, sociale et politique.









: La pratique sportive, autorisée sous conditions dans le cadre du confinement, est interdite dès aujourd'hui à Paris entre 10 heures et 19 heures. Cette interdiction est aussi en vigueur dans les Yvelines, les Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne et le Val-d'Oise et la Seine-et-Marne.

: Quelles sont les principales informations ce matin ?



• La France a enregistré un nouveau très lourd bilan dans les hôpitaux, avec 597 décès supplémentaires en 24 heures, soit un total de 7 091 depuis début mars. S'y ajoutent 3 237 morts recensés dans les Ehpad et établissements médico-sociaux, soit un total de 10 328 morts.



• Aux Etats-Unis, le coronavirus a tué près de 2 000 personnes en 24 heures mardi, soit le pire bilan journalier dans un seul pays depuis le début de la pandémie.



• La Chine a levé le bouclage de la ville de Wuhan en Chine d'où est partie la pandémie.



• Donald Trump a menacé de suspendre la contribution américaine à l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). Le président dénonce la gestion de la pandémie par l'organisation et son attitude "trop favorable" à Pékin.