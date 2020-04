VIDEO. Coronavirus : en Chine, la fin des barrages routiers à Wuhan, après 76 jours de quarantaine

Peu après minuit, ce mercredi 8 avril, les forces de l'ordre de la ville de Wuhan, au centre de la Chine, ont retiré les barrières placées au niveau des péages autoroutiers. Coupée du monde depuis la fin du mois de janvier, l'immense métropole de 11 millions d'habitants était jusqu'alors placée en quarantaine stricte face à l'épidémie de Covid-19. Lors du retrait des barrages, de nombreux curieux se sont déplacés pour assister à ce moment symbolique, qui coïncide avec la reprise des déplacements depuis et vers le reste de la Chine.

D'après un décompte des autorités chinoises, un seul nouveau cas de coronavirus a été détecté à Wuhan depuis le début du mois d'avril. Les habitants peuvent désormais se déplacer plus facilement et l'activité économique y reprend lentement son cours. Dans cette ville où le nouveau coronavirus a tué plus de 2 500 personnes, la fin du bouclage se fait sous haute surveillance sanitaire. Les autorités locales craignent notamment des cas de recontamination provoqués par le retour d'habitants exilés.