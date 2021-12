Pass sanitaire en entreprise : "Ça ne serait pas simple" à mettre en œuvre, selon l’association nationale des DRH

"C'est sûr que ce ne serait pas simple", admet Benoît Serre, le vice-président de l’Association nationale des DRH, invité sur franceinfo ce dimanche, alors que le ministre de la Santé Olivier Véran a émis l’hypothèse d’un pass sanitaire dans les entreprises.

"Si on devait le mettre en œuvre, on le mettrait en œuvre, mais ce ne serait pas simple parce qu'on serait confrontés à des salariés, même s'ils sont assez peu nombreux, qui n'en auraient pas et qui ne voudraient pas se faire tester", explique-t-il. "Et à ce moment-là, nous devrons nous demander ce que l'on en fait : si on leur dit 'mettez-vous en télétravail', on a un vrai risque d'effet d'aubaine. Et la deuxième chose qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que 60% des salariés français ont des activités qui ne leur permettent pas le télétravail. Ça veut dire qu'on risquerait d'avoir une baisse de la capacité de production", s’inquiète Benoît Serre.

Face à un salarié qui ne voudrait pas se conformer au pass, le vice-président de l’ANDRH s’inquiète de ne pas avoir beaucoup de marge de manœuvre. "On n'a pas le droit de le contraindre à se faire tester et à avoir un pass sanitaire, à ce jour. Par conséquent, il faudrait suspendre son contrat."



"Vous imaginez l'ambiance dans l'entreprise ?" Benoît Serre à franceinfo

"Parce que suspendre, ça veut dire que la personne reste certes salariée, mais qu'elle n'a plus de salaire, qu'on aurait à gérer une tension sociale renouvelée, sans doute minoritaire, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens vaccinés, mais quand même. Et puis surtout, ça créerait un nouveau problème de fonctionnement de l'entreprise, et on en connaît depuis presque deux ans", regrette-t-il.

Face à l’urgence sanitaire, l’ANDRH plaide pour des mesures plus progressives plutôt que pour un pass généralisé. "Est-ce que ce pass sanitaire s'appliquerait à toutes les entreprises ou à tous les types d'activités ? Il faudrait sans doute l'appliquer, notamment dans les immeubles où il y a beaucoup de monde. Est-ce qu'on ne pourrait pas, par exemple, limiter l'exigence de ce pass sanitaire aux endroits où il y a des risques de contamination forts comme les restaurants d'entreprise, et non pas l'entrée dans le bâtiment de l'entreprise ?", conclut-il.